'Mannen misbruikten jarenlang kinderen op Duitse camping'

In Duitsland is een misbruikschandaal aan het licht gekomen. Drie mannen hebben over een langere periode kinderen van tussen de 4 en 13 jaar misbruikt. Volgens de omroep WDR gaat het om zeker twintig kinderen en vond het misbruik plaats op een camping in L├╝gde, een plaats zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Bielefeld. De verdachten zijn vorig jaar al opgepakt.

De politie spreekt van "zwaar seksueel misbruik". Meer informatie geeft de politie morgen pas, op een persconferentie. Waarom die informatie pas morgen naar buiten wordt gebracht, is niet duidelijk. De politie is niet bereikbaar voor commentaar.

De WDR meldt dat ook onderzocht wordt of er buitenlandse kinderen het slachtoffer zijn van het misbruik. Op de bewuste camping komen onder meer vakantiegangers uit Nederland.