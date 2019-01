President Trump houdt State of the Union op 5 februari

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft president Trump uitgenodigd om op dinsdag 5 februari zijn 'State of the Union' te houden. Die stond gepland voor vandaag, maar Pelosi stelde de toespraak uit vanwege de 'shutdown', de sluiting van een deel van de overheidsdiensten.

De State of the Union is het jaarlijkse overzicht van de president van de stand van zaken in het land en zijn plannen voor het komende jaar. Het is gebruikelijk dat hij dat presenteert in een rede tot het Congres, al is het ook wel voorgekomen dat presidenten de volksvertegenwoordigers een brief schreven.

Het is voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat de State of the Union is uitgesteld. Vrijdag sloot Trump een akkoord met de Democraten over tijdelijke heropening van de overheid. Daarna begonnen de gesprekken om de State of the Union opnieuw in te plannen.