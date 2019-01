'Kind moet naam van vader én moeder kunnen krijgen'

In veel Europese landen is de optie van een dubbele achternaam er al, zoals in Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk en Spanje. "Wij zijn nu het slechtste jongetje van de klas, samen met Duitsland", zegt Kraak.

En wat als een kind met twee namen iemand ontmoet met twee namen? "Je kan niet met vier achternamen rondlopen, en dan acht en dan zestien." Daarom is wat Kraak betreft de oplossing dat iedereen maximaal twee achternamen kan krijgen. "Je kiest dan bijvoorbeeld één naam van de vader en van de moeder, of allebei van de moeder of allebei van de vader. Maar niet meer dan twee."

Ook al haalt de motie het vandaag in de Tweede Kamer, voor de wetswijziging er ligt en is doorgevoerd duurt het nog een tijd. Het is allemaal nog niet geregeld als Kraak, op dit moment zwanger, een kindje krijgt. "Dus bij ons wordt het kop of munt. Ik zie geen eerlijkere manier dan muntje gooien. Of loten", lacht ze. "Ik ga ervan uit dat dit gaat veranderen zodat we met terugwerkende kracht nog een dubbele achternaam aan ons kind kunnen geven."