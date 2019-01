In week tijd meer dan 100 wapens ingeleverd in Rotterdam

De inleveractie van de politie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft in de eerste week meer dan honderd wapens opgeleverd. Daaronder zijn 24 vuurwapens.

De actie is bedoeld om het aantal vuurwapens in Rotterdam en omgeving terug te dringen. Wie een wapen inlevert hoeft niet bang te zijn dat hij wordt vervolgd voor illegaal wapenbezit.

In principe kunnen de wapens ingeleverd worden bij politiebureaus in Rotterdam, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Spijkenisse of Dordrecht. Als het gaat om een vuurwapen, moet de bezitter de politie bellen. Die komt het wapen dan ophalen.

Zwaarden en messen

Behalve 24 vuurwapens zijn afgelopen week onder meer vijf boksbeugels, vijf zwaarden en 28 messen ingeleverd. De actie loopt ook deze week nog.

Projectleider Tarik Topcu van de politie is blij met de opbrengst, maar het terugdringen van het wapenbezit draait volgens hem ook om iets anders.

"Het zijn prachtige cijfers, maar het resultaat is breder dan cijfers alleen. Om wapens echt van straat te krijgen, moet er een verandering van de norm komen. Wapens zijn niet normaal om te hebben en al zeker niet stoer. Wapenbezit leidt tot wapengebruik, en wapengebruik kent alleen maar verliezers."