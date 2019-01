Tientallen dode zeekoeten aangespoeld op de Waddeneilanden

Een aantal vogels is inmiddels opgestuurd naar verschillende onderzoeksinstituten in het land. Dat is gebruikelijk als er dode dieren gevonden worden.

Eén van de onderzoekers die er naar gaat kijken, is Mardik Leopold van Wageningen Marine Research. Hij vindt het begrijpelijk dat er meteen gedacht wordt aan een verband met de containers. "Die zijn boven Ameland en Terschelling verloren en met name bij die twee eilanden spoelen nu vogels aan."

Toch is het volgens hem niet gezegd of die twee zaken met elkaar te maken hebben. "Er is een geografisch verband. Of dat ook een oorzakelijk verband is, moeten we nog onderzoeken." Hij sluit een natuurlijke doodsoorzaak nog niet uit. "Dode vogels zien we elke winter. Als de zee te ruig is, gaan de zwakke broeders dood."