Black Panther zet belangrijke stap naar Oscar

Een belangrijke opsteker voor Black Panther: de superheldenfilm heeft de belangrijkste prijs gewonnen bij de Screen Actors Guild Awards, Beste Ensemble. Daarmee is de film goed op weg naar een Oscar volgende maand: de helft van de films die de SAG-prijs wint, verzilvert ook Beste Film bij de Academy Awards.

Hoofdrolspeler Chadwick Boseman noemde het een belangrijk signaal dat de blockbuster met een grotendeels zwarte cast de prijs krijgt. "Het is ons allemaal verteld dat er geen plek voor ons is, jong, getalenteerd en zwart", zei hij over zijn collega's.

Black Panther maakt kans op zeven Oscars, waaronder Beste Film.

Indicator

De SAG awards worden uitgereikt door de belangrijkste acteursvakbond van Hollywood. Doordat acteurs ook het grootste deel uitmaken van de Oscarstemmers, wordt de prijs als een belangrijke indicator gezien voor de Oscarkansen van een film.

Glenn Close en Rami Malek verstevigden hun positie als Oscarfavoriet. Net als begin deze maand bij de Golden Globes wonnen ze de belangrijkste acteursprijzen, respectievelijk voor The Wife en Bohemian Rhapsody. Close maakt volgende maand voor de zevende keer kans op het gouden beeldje.

Probleem

Mahershala Ali won voor Green Book Beste Mannelijke Bijrol, Emily Blunt kreeg Beste Vrouwelijke Bijrol voor A Quiet Place. Ze dankte haar echtgenoot, regisseur John Krasinski, dat hij voor de rol had gekozen. "Je had een probleem gehad als het anders was gegaan."

Net als bij de Golden Globes was ook de muziekfilm A star is born de grote verliezer. Hoewel de film met Lady Gaga vier nominaties had, werd er niet een verzilverd. Volgende maand maakt de film kans op acht Oscars.