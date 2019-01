'Apothekers verkopen ondanks tekorten geneesmiddelen aan buitenland'

Apothekers in Nederland verkopen medicijnen bestemd voor Nederlandse patiënten aan het buitenland. Dat kan bijdragen aan het al jaren groeiende medicijntekort in Nederland. Verzekeraar VGZ wil een onafhankelijk onderzoek naar deze verborgen handel, meldt Trouw.

Twee weken geleden meldde apothekersorganisatie KNMP dat er in 2018 bijna 800 geneesmiddelen niet leverbaar waren. In 2010 waren dat er nog ruim 170.

Het tekort dat is ontstaan zou door de lage prijzen voor medicijnen in Nederland komen. Internationale fabrikanten verkopen de medicatie daarom liever in het buitenland voor een hoger bedrag. Dat groothandelaren ook medicatie exporteren was bekend. Maar dat apothekers dat ook zelf doen was nog niet duidelijk, schrijft Trouw.

Omerta

Volgens Trouw praten de apothekers liever niet over het onderwerp. Eén spreekt zelfs van een omerta, de maffiose zwijg­­plicht. Apothekers die zeggen de geluiden over handelende collega's­­ te herkennen, willen niet met hun naam in de krant.