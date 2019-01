Neef van Wiekash ligt nog levend onder het puin: 'Hij nam op maar zei niks'

Het is een ravage in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Het interieur van de drie woningen die vanmiddag deels zijn ingestort door een gasexplosie is volledig blootgesteld aan de omgeving. De voorgevel van het pand ligt aan diggelen.

In de afgelopen uren zijn drie gewonden uit het pand gehaald. In totaal zijn bij de explosie negen personen gewond geraakt. Zeven mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn. Er ligt nog zeker een persoon levend onder het puin.

Het gaat om de neef van Wiekash Ramgolam. "Ik ben blij dat er contact met hem is, ik heb er alle vertrouwen in dat hij er levend onder vandaan komt", vertelt hij. Zijn oom, tante en neef wonen op de begane grond van het ingestorte pand. Zijn oom en tante zijn overgebracht naar het ziekenhuis. "Mijn oom is in het brandwondencentrum, maar mijn neef ligt nog onder het puin."