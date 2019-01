Zorgpersoneel ervaart nog altijd stijgende werkdruk

Personeel in de zorg heeft ondanks extra geld uit Den Haag nog altijd te maken met een hoge werkdruk. Bovendien blijven veel collega's de zorg verruilen voor ander werk. Dat komt naar voren in een onderzoek van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), waarin 17.000 mensen naar hun ervaringen in de zorg werden gevraagd.

In 2018 zeiden iets meer mensen te overwegen de zorg te verlaten dan bij de enquête in het voorafgaande jaar. Dat percentage steeg van 11 naar 13 procent. Verder zeiden zeven van de tien ondervraagden dat het afgelopen jaar de werkdruk hoger is geworden.

Extra geld

Vorig jaar maart trok het kabinet 347 miljoen euro extra uit om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Met dat geld zou de krapte in 2022 opgelost moeten zijn.

Volgens Sonja Kersten, directeur van de beroepsvereniging, wordt dat geld niet goed besteed: "Geld om mensen de zorg in te trekken is heel goed, maar je moet natuurlijk vooral ook kijken naar mensen die het werk nu doen en hoe we die kunnen behouden voor de zorg."

Overstappen naar andere sector

Jolanda de Graaf is wijkverpleegkundige in Barneveld. Ze ziet dat mensen enthousiast in de zorg gaan werken maar op een later moment afhaken: "Mensen lopen zichzelf voorbij. We hebben dagelijks te maken met leed, verdriet, eenzaamheid, palliatieve zorg en overlijden van patiënten. Dat zijn veel dingen die je op je bordje krijgt en die je eigenlijk met elkaar wilt kunnen delen, maar daar is geen tijd voor."

En dus ziet De Graaf collega's overstappen naar andere sectoren. "Als je om je heen kijkt zijn er genoeg andere banen voor hetzelfde salaris die veel minder belastend zijn." Ook De Graaf zelf vraagt zich ondanks haar enthousiasme voor het vak weleens af of ze het vol blijft houden: "Er moet echt snel wat gebeuren."

Uitstroom

Kersten herkent dat: "Mensen vinden hun vak geweldig, maar ze ervaren een torenhoge werkdruk." Volgens de V&VN is dat een belangrijke reden voor de uitstroom van personeel uit de zorg. Zolang mensen blijven uitvallen is het volgens de V&VN 'dweilen met de kraan open'.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat hij hard werkt aan een oplossing. "We weten dat het begint te lukken om meer mensen te werven voor de zorg."

De Jonge erkent dat de werkdruk voor verpleegkundigen nog volop voelbaar is. "Maar ik denk ook niet dat we moeten doen alsof er op het departement een knop staat waarmee je overal blikken met nieuwe mensen open kunt trekken. Het is gewoon een kwestie van hard werken om dat voor elkaar te krijgen."

Maandag praat de Tweede Kamer met deskundigen over arbeidsmarktbeleid in de zorg.