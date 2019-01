Pand ingestort in Den Haag, hulpdiensten halen mensen onder puin vandaan

In Den Haag is een pand van drie verdiepingen deels ingestort door een ontploffing. Mogelijk is er sprake van een gasexplosie.

Er zijn twee personen onder het puin vandaan gehaald. Het is onduidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Ze zijn afgevoerd met ambulances. De brandweer gaat ervan uit dat er nog meer mensen onder het puin liggen.

De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt, omdat de getroffen panden zwaar zijn beschadigd en dus instabiel zijn.

Bekijk hieronder beelden van de ravage na de instorting van het pand: