Drielandentrein rijdt, maar voorlopig wel als tweelandentrein

De Drielandentrein verbindt sinds vanochtend Aken met Heerlen en Maastricht. De trein had eigenlijk al sinds begin december moeten rijden, maar door een vertraagde toelating van de trein in Duitsland is vandaag pas de eerste dag dat passagiers mee kunnen.

De trein moet op termijn Aken, Maastricht en Luik met elkaar verbinden. Omdat de trein nog niet aan het Belgische beveiligingssysteem voldoet en daar dus niet mag rijden, moeten reizigers naar Luik voorlopig in Maastricht overstappen. Vervoerder Arriva heeft geen zicht op wanneer de verbinding kan worden doorgetrokken.

Volgens Arriva is de grensoverschrijdende verbinding belangrijk voor forenzen, studenten van de universiteiten in Maastricht en Aken en dagjesmensen. Ook hebben reizigers vanuit Nederland in Aken aansluiting op treinen naar de rest van Duitsland en naar Brussel. "We hebben de stations vanochtend niet versierd, maar het is zeker feestelijk dat de trein nu de grens over gaat", zegt een woordvoerder.