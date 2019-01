'Tientallen Britse meisjes slachtoffer van 'breast ironing''

Tientallen Britse meisjes worden onderwerpen aan een pijnlijke, Afrikaans ritueel: het 'strijken' van hun borsten met een hete steen om zo de borstvorming te vertragen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse krant The Guardian.

Maatschappelijke werkers in Londen, Yorkshire, Essex en de West Midlands zeggen dat er tientallen recente gevallen bekend zijn van meisjes die een hete steen op hun borsten hebben gekregen, zodat ze minder snel groeien. Meestal doen hun moeders dat, die het beschouwen als een maatregel om meisjes te beschermen tegen ongewenste mannelijke aandacht, seksuele intimidatie en verkrachting.

Medische experts en slachtoffer beschouwen de praktijk echter als kindermishandeling. Het kan volgens deskundigen leiden tot littekens, infecties, problemen met het geven van borstvoeding, misvormingen of borstkanker. Om hoeveel meisjes en vrouwen het precies gaat is niet duidelijk, maar een van de onderzoekers vermoedt dat het gaat om "zeker 1000" vrouwen en meisjes.

Masseren

Tegen The Guardian zegt een Britse vrouw hoe ze 'streek' op de borst van haar dochter, toen die voor het eerst tekenen van de puberteit vertoonde. "Ik pakte de steen, warmde hem op en begon met het masseren van haar borst", zegt ze. "En de steen was best warm. Toen ik begon zei mijn dochter: 'mam, het is warm!'." Het kind kreeg van de 'massage' blauwe plekken en haar moeder werd door de politie ondervraagd. Uiteindelijk kwam ze er met een waarschuwing vanaf.

Een Brits-Somalische activist sprak met vijf vrouwen in haar kliniek in Noord-Londen. Het waren volgens haar allemaal Britse vrouwen. "Een van hen zei dat ze als gevolg van de massages een platte borst had. Ze bleef maar zeggen dat ze de borst van een jongen heeft. Maar niemand heeft haar hier ooit iets over gevraagd hoe dat kan."

De Britse politie zegt tegen de krant geen aanklachten over de praktijk te hebben gehad, maar wel te vermoeden dat het gebeurt. "Als ik wist dat het zou gebeuren, dan zou ik er iets tegen willen doen", zegt een woordvoerder. "Vervolging hiervan is echt belangrijk. Mensen moeten inzien wat dit echt is: kindermisbruik."