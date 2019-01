Crisis in Venezuela: VS wil dat landen partij kiezen, diplomaat 'loopt over'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft alle landen opgeroepen een kant te kiezen ("pick a side!") in de crisis in Venezuela. Hij deed dat in de VN-Veiligheidsraad, die hij voor de keuze stelde: vrijheid en democratie, of voortzetting van het "desastreuze socialistische experiment" van president Maduro.

De VS koos woensdag al onmiddellijk de kant van oppositieleider Guaidó, toen die zichzelf uitriep tot interim-president van Venezuela. Pompeo toonde zich in de Veiligheidsraad tevreden over het ultimatum dat de Europese Unie aan Venezuela heeft gesteld: binnen acht dagen presidentsverkiezingen uitschrijven. Wordt dat ultimatum genegeerd (en dat zal gebeuren, zei de Venezolaanse minister Jorge Arreaza meteen), dan zal de EU Guaidó erkennen als interim-president.

Militair attaché

Vanavond liet de hoogste militaire diplomaat van Venezuela in Washington, de militair attaché, weten dat hij heeft gebroken met Maduro en dat hij ook de kant kiest van oppositieleider Guaidó.

Pompeo riep in de Veiligheidsraad alle landen ook op om hun financiële banden met Maduro te verbreken om de val van diens bewind te versnellen. Volgens het Witte Huis liggen er Amerikaanse plannen klaar om Maduro economisch onder druk te zetten, maar Pompeo ging daar in de V-raad niet op in.

Vierkant achter Maduro

Zoals verwacht kwam het in de Veiligheidsraad niet tot een gezamenlijk standpunt of het aannemen van een resolutie. Daarvoor liggen de standpunten van de 'kernleden' Amerika, Rusland en China te ver uiteen. Rusland en China blijven vierkant achter de socialist Maduro staan.