Hamsteren in aanloop naar brexit maakt Nederlandse pakhuizen populair

Nederlandse pakhuizen zijn in trek. Makelaars, pakhuiseigenaren en ondernemersvereniging Evofenedex zien dat steeds meer pakhuizen vol raken. Veel bedrijven slaan een extra voorraad in, in aanloop naar de brexit.

"Wij zien veel ondernemers uit Azië die hun spullen hier op willen slaan", vertelt Jeroen van der Meer. Hij werkt als makelaar in de regio Rotterdam. Dat duwt de prijs omhoog. "Per vierkante meter is die al 5 à 10 procent gestegen."

Van der Meer verwacht dat ondanks de prijsstijging pakhuizen snel worden volgeboekt: