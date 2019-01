Amsterdam herdenkt doodgeschoten stagiair Bouchikhi

In Amsterdam is herdacht dat de 17-jarige Mohamed Bouchikhi precies een jaar geleden werd doodgeschoten in het jongerencentrum Wittenburg. Hij werkte daar als stagiair toen gewapende mannen het vuur openden.

Er werden tientallen schoten in het wijkcentrum gelost. De politie denkt dat de daders het op iemand anders hadden gemunt.

De wijk Wittenburg reageerde destijds ontsteld op de schietpartij. In de buurt is hard gewerkt aan de versterking van het gemeenschapsgevoel.

Herdenkingsdienst

In het buurtcentrum is een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan Bouchikhi. Voorafgaand werd een herdenkingsdienst in de Oosterkerk gehouden gevolgd door een stille tocht. Bij de herdenking kwamen vrienden, kennissen en docenten aan het woord, evenals burgemeester Halsema.

Veel mensen kwamen naar de herdenking voor Mohamed: