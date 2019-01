Zeven mensen met hooibalen aangehouden in Oostvaardersbos

Staatsbosbeheer heeft vanochtend zeven mensen bekeurd omdat zij zich op verboden terrein in de Oostvaardersplassen bevonden. De groep werd rond 3.30 uur in het Oostvaardersbos ontdekt, toen ze de dieren in het natuurgebied aan het bijvoeren waren met hooibalen.

Overdag is het gebied wel toegankelijk, maar in de winter is het 's nachts verboden voor bezoekers om de dieren rust te gunnen. Een politiehelikopter vloog korte tijd boven het gebied om mee te zoeken naar overtreders van het toegangsverbod, schrijft Omroep Flevoland.

Bijvoeren niet nodig

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt dat er nu flink wat hooibalen in het gebied liggen. Deze worden niet weggehaald.

Volgens de woordvoerder is het niet nodig om de dieren in het gebied bij te voeren.

Illegaal bijvoeren

Vorige winter stierf een deel van de grote grazers in de Oostvaardersplassen door honger en kou. Dit leidde tot hevig protest en de roep om een betere behandeling van de dieren in het natuurgebied. Actievoerders besloten de dieren stiekem bij te voeren.

Afgelopen jaar besloot de provincie Flevoland om gehoor te geven aan een advies over de Oostvaardersplassen en onder meer 1800 edelherten te laten afschieten, zodat een kleinere populatie weer voldoende voedsel kan vinden.