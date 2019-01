'Genezer' van homoseksualiteit komt zelf uit de kast

Therapieën verboden

Conversietherapieën, die vooral in de VS door religieuze gemeenschappen worden gepromoot, zijn door zo'n 700.000 homoseksuele en transgender Amerikanen gevolgd, blijkt uit cijfers van het Williams Institute. In steeds meer Amerikaanse staten is het gebruik van zulke therapieën voor minderjarigen verboden. Volgens artsen en psychologen leidt het (willen) veranderen van iemand geaardheid tot geestelijke gezondheidsproblemen.

Volgens Wayne Besen, oprichter van een organisatie die strijdt tegen anti-homosentimenten, is deze stap van Matheson het bewijs dat conversietherapie schadelijk en ineffectief is. De therapie geeft mensen valse hoop dat 'genezing' van een geaardheid mogelijk is, zegt hij.