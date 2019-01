Asjemenou: STER gaat praten over terugkeer Loeki de Leeuw

Hij is 25 centimeter lang, gemaakt van hout en stof en verscheen in 1972 voor het eerst op de nationale televisie: Loeki de Leeuw. Vijftien jaar na zijn vertrek uit de STER-reclameblokken is een petitie om hem te laten terugkeren binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend.

Omdat deze grens is gehaald zal de STER gaan praten over een mogelijke terugkeer van de cultleeuw. Dat beloofde een medewerkster van de reclame-organisatie gisterochtend op NPO Radio 2 in de ochtendshow Jan-Willem Start Op.

Een van de initiatiefnemers van de petitie, dj Jan-Willem Roodbeen, is verrast: "Geweldig! Ik had niet zien aankomen dat het zo zou aanslaan", zegt hij.

Vrolijke noot

In de radio-uitzending van donderdagochtend gaf collega-dj Jeroen Kijk in de Vegte een mini-college over Loeki vanwege de aanstaande uitreiking van de Gouden Loeki-reclameprijs. "Toen merkten we dat luisteraars hem erg missen. Loeki zorgde echt voor een vrolijke noot in de reclameblokken", zegt Roodbeen.

Een dag later was er een gesprek met de STER en werd de petitie gelanceerd om Loeki weer in de reclameblokken te krijgen.

Roodbeen weet wel wat hij gaat doen als de pop terugkeert: "Dan wordt Loeki eregast in de radiouitzending en trekken we een flesje open."