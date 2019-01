'640.000 Nederlanders gestopt met Facebook, een derde zegt account op'

En wat merkt Zuckerberg er van?

Facebook zelf publiceert nooit cijfers, dus zijn we afhankelijk van onderzoekbureaus als we iets willen weten over het aantal gebruikers. Vorig jaar publiceerde Telecompaper het Dutch App Market rapport, waarin werd geconcludeerd dat het aantal installaties van de Facebook-app met 1,1 miljoen is gedaald.

Ondanks deze cijfers blijft de impact voor Facebook-baas Mark Zuckerberg beperkt, want WhatsApp en Instagram vallen ook onder Facebook en met die merken gaat het goed. In totaal heeft 94 procent van de Nederlanders boven de 15 jaar minstens één van de platformen van het Zuckerberg-concern (Facebook, WhatsApp of Instagram). Daarnaast stijgt het aantal Facebookgebruikers wereldwijd wel, naar bijna 2,3 miljard gebruikers.

"Onderaan de streep betekent dit dat Zuckerberg ons dus als gebruiker niet kwijtraakt, we veranderen alleen van platform", verklaart Kasteleijn. "Het laat opnieuw zien hoe belangrijk het voor Facebook was om Instagram en WhatsApp te kopen. Iets waarvan sommigen zeggen dat dit nooit had mogen gebeuren, omdat dit Facebook een enorme machtspositie heeft gegeven.