Componist Michel Legrand (86) overleden

De Franse componist Michel Legrand is op 86-jarige leeftijd overleden in Parijs. Hij was vooral bekend door zijn filmmuziek: hij werd dertien keer genomineerd voor een Oscar.

Drie keer won hij de filmprijs, voor het eerst in 1968 voor The windmills of your mind. Dat nummer kwam uit de misdaadfilm The Thomas Crown Affair, met Steve McQueen en Faye Dunaway. Ook voor Yentl (met Barbra Streisand) en Summer of '42 ontving hij een Oscar. Daarnaast won hij vijf Grammy's uit zeventien nominaties.

Zelf relativeerde hij het belang van die prijzen. "Een Oscar is vleien, maar het verandert niets. Het maakt je geen betere of slechtere componist. Je krachten en zwaktes blijven hetzelfde."

In totaal werkte Legrand aan de soundtracks van meer dan 200 films. Het beroemdst is waarschijnlijk Les parapluies de Cherbourg uit 1964, met de jonge Catherine Deneuve in een hoofdrol. I will wait for you uit die film werd later ook opgenomen door bijvoorbeeld Frank Sinatra, Tony Bennett en Louis Armstrong.