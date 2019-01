Enorm, verstopt olieverfschilderij ontdekt in kantoor Parijs

De slopers hadden eerst een houten plafond aangetroffen, versierd met heraldische tekens. Daarna werd het schilderij van 3 bij 6 meter gevonden.

"Als je in oude kastelen werkt, vind je wel eens iets, meestal een verborgen haard of een fresco, in Italië", vertelt de architect aan The New York Times. "Maar in een appartement? In een winkel?"

"Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", zei ook de interieurontwerper. "Ik deed meteen mijn telefoon uit en bleef gewoon kijken."

Intocht

Het gaat waarschijnlijk om een werk van Arnould de Vuez uit 1674, waarop de intocht van een Franse ambassadeur in Jeruzalem is te zien. Waarom het werk aan de muur in hartje Parijs is gelijmd, is nog onduidelijk. Mogelijk wilde men het verbergen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Modehuis Oscar de la Renta heeft besloten het werk te restaureren en voorlopig op zijn plaats te houden. Daarvoor moest wel de hele inrichting van de winkel worden omgegooid. "We gaan geen muur met jurken ervoor plaatsten", redeneert de architect. De verbouwing loopt daardoor flinke vertraging op, aan het einde van de lente is de opening gepland.