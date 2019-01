Lange straffen voor geplande aanslag op immigranten in VS

Drie Amerikanen hebben celstraffen gekregen tussen de 25 en 30 jaar voor een geplande aanslag op Somalische vluchtelingen. De mannen hadden in Garden City, in de staat Kansas, als doelwit een moskee en een appartementencomplex waar veel Somalische vluchtelingen wonen.

De aanslag stond gepland voor een dag na de Amerikaanse verkiezingen van 2016. De drie hadden al wapens en explosieven verzameld, maar werden verraden door iemand die ze hadden gevraagd mee te doen aan de aanslag.

De mannen vormden een splintergroep genaamd De Kruisvaarders binnen een rechtse militie. De plannen voor een aanslag ontstonden na de schietpartij in een nachtclub in Orlando, gepleegd in naam van Islamitische Staat. Daarbij kwamen 49 bezoekers om het leven.

Afschrikken

De drie wilden immigranten afschrikken om naar de VS te komen. Daarnaast vreesden ze dat president Obama de uitkomst van de verkiezingen, gewonnen door Donald Trump, niet zou respecteren.

De advocaat van de mannen zei dat ze beïnvloed waren door het giftige politieke klimaat en Russische propaganda op internet, maar daar wilde de rechter geen rekening mee houden. De openbaar aanklager stelde dat dit vonnis duidelijk maakt "dat de VS alle culturen en alle religies beschermt".