'Een tweede huisje niet alleen meer voor de 60-plusser'

Investeren in stenen, is dat zonder risico? Van den Brink: "Garantie dat de waarde van een vakantiewoning altijd op hetzelfde niveau blijft of stijgt, kan niemand geven. Maar als je kijkt naar de afgelopen jaren, zie je dat de prijzen heel stabiel zijn en nu weer wat oplopen. Dus wat dat betreft is het wel een waardevaste investering."

Hoeveel Nederlanders een tweede huis hebben is niet bekend. Wel heeft makelaarsvereniging NVM in beeld hoeveel tweede woningen zijn verkocht in ons land. In 2017 waren dat er 4330, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In 2018 zou dat aantal verder zijn gestegen naar 4700, op basis van cijfers van het Kadaster. Volgens de NVM is vooral Zeeland populair.

Spanje op 1

Uit recent onderzoek van de Second Home Beurs onder duizend bezoekers blijkt dat Spanje het favoriete land is voor een vakantiewoning (27 procent). Daarna volgen Nederland (17 procent) en Frankrijk (12 procent). De gemiddelde aanschafprijs van een tweede huis is 234.000 euro.

De helft van de kopers heeft het huisje voor eigen gebruik, de andere helft maakt er zelf gebruik van, maar mikt ook op het rendement op geïnvesteerd vermogen.