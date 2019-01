'Stinkende Amerikanen' niet welkom op vlucht naar Detroit

Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft afgelopen week een gezin van een vlucht naar de stad Detroit gehaald, nadat medepassagiers hadden geklaagd over de lichaamsgeur van de drie. Dat gebeurde op de internationale luchthaven van Miami.

Passagier Yossi Adler wilde samen met zijn vrouw en dochter van anderhalf jaar oud terug naar huis vliegen. Volgens verschillende Amerikaanse media waren de drie bezig met boarden, toen ze uit de rij werden gehaald en kort daarna de gate sloot. "Ze zeiden: sorry meneer, maar andere passagiers hebben geklaagd over uw lichaamsgeur", zegt Adler tegen het Amerikaanse station WPLG. "En ze lieten ons er niet meer in."

Hij heeft een video opgenomen van de situatie. "We hebben geen lichaamsgeur, oke?", riep hij nog tegen de medewerkers. "Niemand hier stinkt." Het mocht niet baten: de vlucht vertrok zonder het gezin erin, maar wel met hun bagage.

Comfort

Een woordvoerder van American Airlines bevestigt de gang van zaken. "Meerdere passagiers hadden geklaagd over hun lichaamsgeur. In overleg met onze medewerkers en het team van de luchthaven van Miami is daarom besloten ze van de vlucht te halen, om zo het comfort van de andere passagiers niet te schaden."

Volgens de woordvoerder is er voor de familie gezorgd en hebben ze een hotel, eten en een nieuwe vlucht gekregen. De bagage wachtte op de familie op de luchthaven van Detroit.

Adler is echter furieus en vraagt zich af of de lichaamsgeur de echte reden is dat ze niet met de vlucht mee mochten. Het gezin heeft voorafgaand aan de nieuwe vlucht aan mensen gevraagd of ze stonken. Daarop werd ontkennend op geantwoord, zegt de man. "Ik wil weten wat er is gebeurd en dat ze daar eerlijk over zijn. Wat was het?"