Computerwinkel Mycom vraagt faillissement aan

Alle winkels van computerketen Mycom zijn per direct gesloten. Het bedrijf achter de winkel, Kijk Up, heeft een faillissement aangevraagd. Mycom had 70 mensen in dienst.

Een duidelijke oorzaak voor het faillissement is volgens algemeen directeur Marco Heestermans niet aan te wijzen, omdat het een optelsom is van omstandigheden.

Wel zegt Heestermans in een persbericht op de site van Mycom dat het huidige businessmodel achterhaald is. De toekomst van fysieke winkels ligt volgens hem vooral in de service- en dienstverlening.

'Uitdagende branche'

"Dat retail een uitdagende branche is, zal niemand vreemd in de oren klinken. Bovendien zijn we in de IT/CE-branche al jaren gewend om met minimale marges te werken. Nadat in 2018 de marges nóg verder onderuit zijn gegaan, lijkt het traditioneel inkopen van handelsgoederen en zelf voorraad houden, definitief een prehistorisch businessmodel", aldus Heestermans.

Naast MyCom valt ook KijkBijMij, een consumentenplatform, onder KijkUp. Of er nog toekomst zit in de merken is onduidelijk. "In de nabije toekomst zal voor beide merken bekeken worden op welke wijze een nieuwe invulling gegeven kan worden aan een businessmodel met toekomstperspectief", staat in het persbericht.