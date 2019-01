Fotografen luiden de noodklok: 'Professionaliteit wordt niet meer gewaardeerd'

Honderden Nederlandse fotojournalisten leggen vandaag het werk neer om aandacht te vragen voor hun vak. Het water komt ze naar eigen zeggen tot aan de lippen. "Ik maak me zorgen over mijn toekomst", zegt de Limburgse fotojournalist Annemiek Mommers.

Mommers werkt al 25 jaar als fotograaf voor verschillende nieuwsmedia. De afgelopen jaren voelde ze de waardering voor fotojournalistiek steeds verder afnemen, vertelt ze: minder opdrachten, minder vrijheid en minder geld. Inmiddels heeft Mommers zo'n 30 opdrachten per maand nodig voor een basisinkomen. En dat redt ze maar moeilijk. "Ik teer langzaam in op mijn spaargeld."

Iedereen kan foto's maken

Een kwestie van marktwerking, zegt ze. "Overal waar veel van is, wordt minder waard. Beeld is belangrijk, maar het is overal en er is veel van." Mommers doelt daarmee op het feit dat iedereen tegenwoordig foto's kan maken, met een smartphone of camera. "Professionaliteit wordt niet meer gewaardeerd."

De fotografen krijgen nu soms een paar tientjes voor een paar uur werk. En dat is veel te weinig, zegt Mommers. "Er gaat zoveel vanaf als zelfstandige: arbeidsongeschiktheidsverzekering, apparatuurverzekering, pensioenopbouw, auto. Als je dan bedenkt wat je per uur overhoudt, dat is niks meer. Je houdt soms maar een euro, of twee euro over aan een foto."