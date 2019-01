Verdachte geldschieter al-Shabaab aangehouden in Amsterdam

In Amsterdam heeft de FIOD dinsdag een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij geld heeft overgemaakt naar leden van de terroristische beweging al-Shabaab. De man van 33 wordt vandaag voorgeleid. Over zijn achtergrond is niets bekendgemaakt.

De verdachte is gearresteerd in zijn huis in Amsterdam.

Het geld zou zijn overgeboekt naar twee actieve strijders van de islamitische terroristische beweging. Al-Shabaab is actief in Somaliƫ. De beweging is gelieerd aan al-Qaida en heeft trouw gezworen aan Islamitische Staat.

Er wordt nog onderzocht hoeveel geld precies naar de terroristen is overgemaakt.