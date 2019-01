Wie is de 'tweede president' en het nieuwe gezicht van Venezuela?

Tot drie weken geleden was Juan Gerardo Guaidó Márquez, 35 jaar oud, nog een relatief onbekende naam.

Guaidó is geboren in de stad La Guaira, in de staat Vargas. Hij groeide op in een middenklassengezin met acht kinderen. Toen Guaidó 15 jaar oud was waren er overstromingen in de stad, waarbij tienduizenden mensen omkwamen. Guaidó en zijn familie overleefden de tragedie.