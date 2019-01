Zoektocht naar vermiste voetballer Sala beëindigd

De zoektocht naar de vermiste voetballer Emiliano Sala is opgegeven, meldt de leider van de reddingsoperatie. De 28-jarige spits uit Argentinië was na zijn afscheid bij FC Nantes onderweg naar zijn nieuwe club Cardiff City, toen zijn eenmotorige vliegtuig van de radar verdween boven Het Kanaal.

De kans dat de voetballer nog leeft wordt nihil geacht. De naasten van Sala en de piloot zijn geïnformeerd over het beëindigen van de zoektocht, zegt de havenmeester van het Britse eiland Guernsey, die de zoektocht coördineerde. "Onze gedachten gaan naar hen uit in deze moeilijke tijd."

Stembericht

Het vliegtuig is hoogstwaarschijnlijk in zee gestort. Vlak voordat het toestel van de radar verdween stuurde Sala nog een stembericht naar vrienden, meldde een Argentijnse krant. Daarin zei hij dat "het toestel uit elkaar lijkt te vallen".

"Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken", zegt Sala tegen zijn vrienden. "Wat ben ik bang!"

Sala werd voor 17 miljoen euro overgenomen van FC Nantes. Hij zou 3,5 jaar voor Cardiff City gaan spelen.