Minister Schouten: 'Discussie over dierenwelzijn wordt veel te scherp'

Minister Schouten vindt dat de discussie over dierenwelzijn in de veehouderij veel te scherp wordt. Ze gaat deze zomer gesprekken in het land organiseren om mensen die opkomen voor dieren en mensen die opkomen voor de boeren dichter bij elkaar te brengen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei in een debat over de veehouderij dat de discussie over dierenwelzijn in beide kampen "sterke emoties" oproept en dat ze steeds meer recht tegenover elkaar komen te staan. Dat is volgens haar weinig zinvol. "Want waar komen we dan uit?"

Schouten (ChristenUnie) ziet dieren als "schepselen" waar je respectvol mee moet omgaan. Ze vindt het nuttig dat er mensen zijn die voortdurend hameren op de rechten van de dieren, want "dat houdt ons scherp". Maar ze stelde daar tegenover dat er ook respect moet zijn "voor de mensen die dagelijks voor ons voedsel zorgen".

'Uit elkaar gedreven'

Dat er dierenactivisten zijn die boeren bedreigen en illegaal veehouderijen betreden om misstanden te filmen vindt de minister onacceptabel. "Ik neem daar verre afstand van. Als je het niet met elkaar eens bent, ga je met elkaar in discussie."

Het debat in de Tweede Kamer was duidelijk verdeeld in de twee groepen die volgens Schouten te ver uit elkaar zijn gedreven. CDA-Kamerlid Geurts herinnerde aan een werkbezoek dat hij met de tijdelijk fractieleider van de Partij voor de Dieren aan een varkenshouderij bracht. "Mevrouw Ouwehand en ik zagen iets heel anders", concludeerde hij.

Geurts zag naar eigen zeggen een rustige, tevreden zeug liggen, terwijl Ouwehand het beeld had van een moederdier, ingeklemd tussen stangen, die moest toezien hoe de staarten van haar jongen werden gecoupeerd. Geurts conclusie: "Wie echt bescherming verdienen, zijn de boeren." Ouwehand vindt dat het tegenovergestelde waar is en dat de overheid "aan de verkeerde kant van de streep staat".