Dronken Duitser springt op rijdende trein en maakt dodenrit

Een 33-jarige man heeft op het station in Duisburg halsbrekende toeren uitgehaald omdat hij zijn trein dreigde te missen. Hij sprong op de koppeling tussen twee treinstellen en reed minutenlang mee bij een steeds toenemende snelheid van uiteindelijk zo'n 200 kilometer per uur.

De man stapte gisteravond in Duisburg uit de Eurocity om te roken, maar nog voor hij zijn sigaret op had zette de trein zich tot zijn schrik weer in beweging. Daarop sprong hij dus op de koppeling en klemde zich vast aan een van de treinstellen.

Treinsurfer

De trein stopte niet maar meerderde vaart en reed het station uit. De man verklaarde later dat hij om hulp riep, maar dat het zeker vijf minuten duurde voor andere treinpassagiers hem in de gaten kregen. Een van hen trok aan de noodrem, waarmee de dodenrit van treinsurfer werd beëindigd.

In Essen wachtte de gealarmeerde spoorwegpolitie hem op. Een blaastest wees uit dat de man uit Ibbenbüren 1,9 promille alcohol in zijn bloed had. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt wegens het op een gevaarlijke manier verstoren van het treinverkeer.