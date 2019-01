Oud-minister Koos Andriessen (90) overleden

Oud-minister Koos Andriessen is overleden. Hij is 90 jaar geworden. Andriessen was twee keer minister van Economische Zaken, eerst van 1963 tot 1965 voor de CHU en later van 1989 tot 1994 voor het CDA (de partij waarin de CHU was opgegaan).

Als lid van het derde kabinet-Lubbers hield hij zich vanaf 1989 onder meer bezig met energiebesparing, het vestigingsklimaat voor het mkb, globalisering en het stimuleren van de Nederlandse industrie.

Hij bedacht samen met toenmalig minister van Financiën Kok het Fonds voor de Economische Structuurversterking, het eerste fonds waar de winsten van de Staat op de winning van aardgas in werden gestort. Uit dat fonds worden infrastructuurprojecten betaald.

Technolease

Andriessen besteedde zijn ministerschap aan het redden van grote technologiebedrijven voor Nederland. Onder zijn aanvoering werd de omstreden sale and leaseback-constructie, of technolease, bedacht waardoor Philips, Fokker en DAF belastingvoordelen kregen door hun kennis te verkopen en weer terug te huren. Het geheime plan leidde tot Kamervragen maar werd uiteindelijk geaccepteerd.

Ook ASML kreeg via een door Andriessen bedacht Stimuleringsfonds financiële hulp. Volgens hem was hoogwaardige technologie onmisbaar voor de Nederlandse economie en goed voor de werkgelegenheid, en had de overheid een taak die industrie vast te houden.

In 1994 moest Andriessen het stokje overgeven aan het paarse kabinet van premier Kok. Het regeerakkoord vond hij op het gebied van de economie visieloos. "Het gaat twintig bladzijden over de verdeling van sociale voorzieningen. Maar hoe gaat Nederland de komende eeuw tegemoet? Wat doen we aan onze infrastructuur, scholing, verkeersproblemen en het werkgelegenheidsvraagstuk?", zei hij in een radio-interview bij de VPRO.