Eis: werkstraf voor trucker die broodje pakte en ongeluk veroorzaakte

Een saucijzenbroodje was anderhalf jaar geleden de oorzaak van een dodelijk ongeluk op de N50. Doordat een vrachtwagenchauffeur de snack oppakte, zag hij niet dat er ter hoogte van Kamperveen een file ontstond. Hij reed in op de auto van een 37-jarige automobilist uit Smilde; die kwam om het leven.

In de rechtszaak tegen de 31-jarige trucker uit Meppel werd vandaag 240 uur werkstraf tegen de man. Ook eiste het OM twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, meldt RTV Drenthe.

Het ongeluk gebeurde op 21 september 2017 op de N50. De vrachtwagenchauffeur had een saucijzenbroodje gekocht bij een tankstation en reed richting Kampen. Toen hij het broodje een paar minuten later wilde pakken, ging het mis. Het broodje lag dertig centimeter lager naast zijn stoel en de man lette waarschijnlijk even niet op de weg.

Geëmotioneerd

Volgens het politierapport reed de vrachtwagen met ongeveer 70 kilometer per uur op de auto van de 37-jarige man. Opmerkelijk genoeg waren andere automobilisten uitgeweken naar de vluchtstrook. Zij zagen dat de vrachtwagen niet afremde. "Dit gaat niet goed, die ziet de file niet", zei een van hen later tegen de politie.

De hevig geëmotioneerde chauffeur zei bij de rechtbank vandaag dat hij nog altijd niet snapt hoe het kan dat hij de file niet heeft gezien. "Ik heb de beweging van het pakken van het broodje thuis al wel duizend keer nagedaan, maar ik kom er niet achter. Na het moment van de klap heb ik wel alles helder."

"Ik wilde de deur van zijn auto opendoen, maar dat lukte niet", zei de Meppeler. Zijn advocaat stelde dat het slachtoffer van het ongeluk mogelijk onwel is geworden voordat hij werd aangereden.

De rechter doet over twee weken uitspraak.