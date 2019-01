Snikheet in Australië: temperatuur loopt op tot 49,5 graden

In Australië is het momenteel extreem warm. In de zuidelijke plaats Adelaide is de hoogste temperatuur ooit gemeten in een grote Australische stad: het werd er 46,6 graden Celsius. Ook in veel andere plaatsen werden temperatuurrecords gebroken. In Port Augusta was het het warmst, daar werd het 49,5 graden.

Ook in de rest van het land is het warm, dat merken ook de tennissers die in Melbourne het eerste grandslam van het jaar afwerken. Melbourne had het oude stadsrecord op zijn naam staan. In 2009 werd in de tweede stad van het land 46,4 graden gemeten.