Terlouw lijstduwer bij Europese verkiezingen

Oud-D66-leider Jan Terlouw is lijstduwer van zijn partij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij stond niet meteen te juichen toen lijsttrekker Sophie in 't Veld hem vroeg, maar zei uiteindelijk toch ja.

"Het was verre van mijn eigen voorstel", zegt de 87-jarige Terlouw in Trouw. "Ik ben te oud om nog naar Brussel of naar Straatsburg te gaan."

"Als ik echt mee had willen doen, was ik iets hoger op de kieslijst gekomen dan plaats 25."

Vrije markt

"Ik heb Jan gevraagd omdat zijn verhaal heel goed past bij ons Europese verhaal", legt In 't Veld uit. "De grote thema's: klimaat, wat gebeurt er met de democratie in de wereld, de sociale rechtvaardigheid. Over die vraagstukken is Jan heel uitgesproken."

Terlouw vertelt dat hij anders is gaan denken over de vrije markt. Het "neo-liberalisme" had wat hem betreft eerder bestreden moeten worden, ook door zijn eigen partij. Alles aan de markt vrijgeven heeft sommige problemen volgens hem niet opgelost.

"Vroeger zeiden de socialisten: we verzorgen je van de wieg tot het graf. In die tijd dacht ik als liberaal: een beetje eigen verantwoordelijkheid mag ook wel. Nu zeg ik vaak: als iemand het nodig heeft, moet de overheid inderdaad van wieg tot gaf verzorgen."

Klimaatdiscussie

In de discussie over het klimaat mist Terlouw goede uitleg.

"Wat ik zo gek vind in die hele discussie is dat je steeds hoort: nee, je moet het niet op de burger verhalen, je moet naar de bedrijven. Maar lieve mensen, als je het de bedrijven oplegt - en dat moet gebeuren natuurlijk - dan berekenen die dat natuurlijk dóóóór naar hun klanten. Dat hoor ik nooit."

Dat doorberekenen is volgens Trouw wel "de weg die je moet gaan", maar dan in alle Europese landen. "De kosten voor de consument worden hoger, en dan moet je als overheid zeggen: als mensen niet mee kunnen komen, zorgen wij ervoor dat ze wel kunnen meekomen. Dat is het goede verhaal."