Bij een brand in een stacaravan op een camping in Meerlo, in Limburg, is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

Rond middernacht kwam de melding binnen van een brand aan de Peschweg, waar de camping ligt. Tijdens het blussen werd het lichaam ontdekt.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.