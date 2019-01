Wel of niet reanimeren? 'Wie mag voor u spreken als u het niet meer kunt?'

Ott voert zelf al enige tijd gesprekken met ouderen. Ze legt uit hoe ze het gesprek meestal laat verlopen: "Je vraagt niet op de man af: wilt u nog gereanimeerd worden? Het is altijd een ingepakt gesprek. Ik vertel altijd wat reanimeren inhoudt. Wat de kansen zijn. Daarna kunnen we dan vragen: hebt u weleens nagedacht over uw reanimatiewens? Dan laat ik ze een beslissing nemen. Ik probeer ook altijd te stimuleren om het gesprek aan te gaan met partner en kinderen."

Ze erkent dat de reanimatiewens vaak een lastig onderwerp is om over te praten, laat staan om over te beslissen. "Ik vraag ook weleens: wie mag er voor u spreken als u het niet meer kunt? Dan zeggen ze bijvoorbeeld de kinderen. Ik vraag dan vervolgens: hebt u het weleens met ze besproken? Zo leg ik het bij mensen in de week."

Ott laat de reanimatiewens na gesprek altijd vastleggen in een document. Dat wordt ondertekend en de patiënt krijgt een kopie mee naar huis. Ze kunnen het dan laten zien aan de kinderen of bij ziekenhuisopname. Ze heeft nog nooit meegemaakt dat mensen hun wens weer willen veranderen, al kan dat natuurlijk altijd.

Niet-reanimerenpenning

Bij een hartstilstand moet onmiddellijk worden ingegrepen. Het kan dan gebeuren dat iemand de wilsverklaring niet bij zich heeft of de persoon niet meer aanspreekbaar is. In zo'n geval wordt er dus soms tegen de wil in begonnen met reanimatie. Voor die gevallen raadt Ott de niet-reanimerenpenning aan. Een hanger voor om de nek die hulpverleners op de wens moet wijzen.