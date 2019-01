Trump niet welkom in Huis van Afgevaardigden voor 'troonrede'

President Trump is op 29 januari niet welkom in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om daar zijn jaarlijkse troonrede, de 'State of the Union', te houden. De voorzitter van het huis, de Democraat Nancy Pelosi, schrijft dat in een brief aan Trump. Ze wil dat de president eerst de problemen rond de financiering van de Amerikaanse overheid oplost.

"Ik schrijf u om u te informeren dat het Huis van Afgevaardigden geen resolutie zal behandelen die het mogelijk maakt dat de president zijn State of the Union houdt, tot de overheid weer open is", schreef Pelosi. Ze vroeg al eerder om uitstel van de toespraak met een beroep op beveiligingsproblemen. Een deel van het beveiligingspersoneel is met onbetaald verlof gestuurd vanwege de 'shutdown'.