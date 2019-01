Zimbabwe overspoeld door 'buitensporige geweldsgolf'

In Zimbabwe zijn al ruim een week hevige protesten tegen het besluit van de regering om de benzineprijs ruim te verdubbelen. Het leger en de politie treden gewelddadig op in een poging de onrust de kop in te drukken. De Zimbabwaanse president Mnangagwa besloot zijn buitenlandse reis af te breken en kwam "in het licht van de economische situatie" naar huis.

Volgens advocaten vielen bij de protesten in Zimbabwe zeker twaalf doden en honderden gewonden. Ook zijn meer dan 600 mensen vastgezet. Artsen en mensenrechtenorganisaties schatten dat het werkelijke aantal doden en gewonden vele malen hoger ligt.