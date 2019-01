Oppositieleider Venezuela roept zichzelf uit tot interim-president

De oppositieleider in het Venezolaanse Congres, Juan Guaido, heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president, als vervanger van president Maduro. Ten overstaan van tienduizenden aanhangers legde Guaido in de hoofdstad Caracas een eed af en zei dat hij de macht overneemt. "Laten we allemaal zweren dat we niet zullen rusten tot wij vrij zijn," aldus Guaido.

De Amerikaanse president Trump erkent de machtsovername van Guaido. Volgens het Witte Huis zal de VS alle economische en diplomatieke macht gebruiken voor herstel van de Venezolaanse democratie. Trump roept andere landen op om Guaido ook te erkennen. Een aantal landen, waaronder Colombia en Braziliƫ, heeft dat gedaan.

Venezuela zit in een diepe economische crisis. Veel mensen zijn het zat en gaan de straat op: