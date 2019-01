Duitsland trekt schip terug uit EU-missie mensensmokkelaars

Duitsland zal niet langer met een marineschip deelnemen aan de EU-operatie tegen mensensmokkelaars op de Middellandse Zee. Als het fregat de Augsburg begin volgende maand terugkeert naar Duitsland, wordt het niet meer vervangen, besloot de regering gisteravond. Berlijn wil met de beslissing de druk opvoeren om tot nieuwe afspraken te komen binnen de EU. In maart wordt er weer over de missie vergaderd.

Binnen de Europese Unie wordt verschillend gedacht over de militaire missie 'Sophia', die bedoeld is om de smokkelroutes op de Middellandse Zee stil te leggen. Het was het idee dat oorlogsschepen, naast het redden van schipbreukelingen, informatie verzamelen over de netwerken van mensensmokkelaars en eventueel hun apparatuur onklaar maken. In de praktijk komt hier volgens de Duitsers maar weinig van terecht en wordt het schip vooral gebruikt voor het oppikken van migranten.

Stefan Liebrich, Bondsdaglid van de partij Die Linke, noemt de recente Duitse beslissing een tragedie. "Zolang Sophia niet wordt vervangen door een andere missie, zal het betekenen dat meer mensen verdrinken." De liberale partij FDP spreekt van een brevet van onvermogen van de EU.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini is juist tevreden met het besluit van de Duitsers. Volgens hem was "het mandaat van de missie Sophia om alle migranten in de gelegenheid te stellen om alleen in Italië aan te komen".

De Italiaanse regering eist dat dit verandert, anders moet de missie worden stopgezet. "Als iemand zich terugtrekt, is dat geen probleem voor ons."