IJsballen veroorzaken schade aan auto's en een gewonde

Een automobilist is gisteren in Vught gewond geraakt doordat er een ijsbal tegen zijn auto werd gegooid. In Zoetermeer raakte een auto flink beschadigd door sneeuwballen die van een viaduct werden gegooid.

In Vught heeft de politie drie jongeren aangehouden die de ijsbal tegen de rijdende auto zouden hebben gegooid. Zij waren eerder weggestuurd door bewoners bij wie ze sneeuwballen tegen de ramen hadden gegooid, meldt Omroep Brabant. Over de aard van de verwondingen van de automobilist in Vught gewond is niets bekendgemaakt.

Aangifte

In Zoetermeer werden vanaf een brug over de Amerikaweg sneeuwballen naar het verkeer op de weg eronder gegooid. Daar sneuvelde een autoruit. Gezien de schade aan de ruit denkt een agent volgens Omroep West dat het ook om een ijsbal zou kunnen gaan. Op sociale media wordt gesuggereerd dat een steen in sneeuw is gerold.

In Zoetermeer raakte de bestuurder niet gewond. Hij heeft wel aangifte gedaan.