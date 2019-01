'Ouderen moeten eerder nadenken over reanimatie'

Artsen willen dat ouderen eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Nu gebeurt dat vaak pas op de spoedeisende hulp, of vlak voor een risicovolle operatie. De ouderenbond ANBO en de Patiëntenfederatie Nederland steunen de oproep.

De vraag valt patiënten nu vaak rauw op hun dak, zegt Diederik van Dijk in het AD. Hij is hoogleraar Intensive Care Geneeskunde bij het UMC Utrecht en sprak met patiënten die zijn gereanimeerd, maar dat achteraf niet hadden gewild. Het gesprek over eventuele reanimatie moet al veel eerder worden gevoerd, vindt hij.

Lian den Haan, directeur bij de ANBO, is het met Van Dijk eens. "In principe geldt de oproep voor iedereen, want het kan ons allemaal overkomen dat je ineens op de eerste hulp terecht komt. Maar het gaat natuurlijk met name om ouderen die kwetsbaar zijn, of al ziek. Het is heel belangrijk dat zij hierover nadenken."

"Ouderen moeten beslissen wat ze willen", zegt Den Haan. "Anders moet de familie dat doen. Dat is lastig als het nooit onderwerp van gesprek is geweest."

Intakegesprekken

Den Haan pleit er dan ook voor dat bij intakegesprekken in het ziekenhuis de vraag al wordt gesteld. "Of nog eerder, bij de huisarts. Die kan heel goed inschatten in welke situatie mensen zitten en aankaarten dat de vraag mogelijk een keertje gaat komen."

"Want wat je wilt, blijft je eigen verantwoordelijkheid", zegt Den Haan. "Je kunt bijvoorbeeld een niet-reanimerenpenning nemen, je wens vastleggen of het zelf bespreekbaar maken. Het is goed om erover na te denken en het je omgeving te laten weten."