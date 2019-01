Vrouw van 88 ontvoerd in Oostenrijk

In Oostenrijk is een vrouw van 88 op klaarlichte dag op straat ontvoerd. De vrouw liep met een verzorger door Eisenstadt, niet ver van Wenen, toen naast haar twee auto's stopten. Daaruit kwamen twee vrouwen en een man, die de verzorger wegduwden en de bejaarde vrouw in een van de auto's zetten. Daarna gingen ze ervandoor.

De verzorger belde meteen de politie. Die is een opsporingsactie gestart. In de loop van de avond zijn honderden auto's in de regio gecontroleerd. Ook in de buurlanden Hongarije en Slowakije wordt gezocht.

De politie heeft niet bekendgemaakt wie de 88-jarige vrouw is en wat een mogelijk motief is voor de ontvoering. De Oostenrijkse omroep ORF meldt dat mogelijk sprake is van een familieconflict. De bejaarde vrouw zou de moeder zijn van een regionaal bekende vermogensbeheerder, die verantwoordelijk is voor het bezit van het Hongaarse geslacht Esterházy. De ontvoering was in de Esterházystraat in Eisenstadt, op een steenworp van het Esterházy-slot. De vermogensbeheerder is zelf familie van de Esterházy's.