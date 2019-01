'Het pijn doen van het slachtoffer is dan het enige dat telt'

Volgens een andere scholier ontstond het gevecht "omdat de ene jongen een beetje stoer praatte tegen de andere". Ook hij greep niet in. "Als zo'n groep aan het vechten is, ben je bang dat je zelf klappen krijgt als je gaat helpen." De jongen zei het wel heftig te vinden "om iemand in elkaar getimmerd te zien worden".

Tunnel

Volgens Weenink komen de daders in een tunnel te zitten, "Op een gegeven moment hoor je dat het slachtoffer de moeder van een dader heeft beledigd. Dat kan in dit soort situaties een vrijbrief zijn om los te gaan. Door het slaan en trappen, komen ze in een soort ritme, waarbij het pijn doen van het slachtoffer het enige is dat telt. Dat het slachtoffer verstijfd is van angst, doet de woede nog stijgen."

Ook omwonenden van het veldje in Spijkenisse waar de vechtpartij plaatsvond, zijn geschokt door de vechtpartij. "Ik was echt ontdaan. Dat die jongens zo op hem aan het inslaan zijn en zelfs er trots op zijn dat ze bloed aan hun schoenen hebben", zei een van hen tegen RTV Rijnmond. "Oppakken die gasten. Het is echt verschrikkelijk."

De regionale omroep sprak ook met een buurtbewoner die de ruzie vanuit zijn huis zag ontstaan. "Ik zag een grote groep jongeren het veld op komen lopen. Toen zag ik verderop een jongen op de grond liggen en een of twee jongens die waren op hem aan het in slaan en schoppen."

Hij besloot meteen naar buiten toe te gaan, vertelde hij. "Ik trok mijn jas en handschoenen aan en ging eropaf. Toen ik het veldje kwam oplopen, hoorde ik de jongens in straattaal wat tegen elkaar roepen. Waarschijnlijk zeiden ze iets van: 'er komt iemand aan en die komt ingrijpen'. Toen dropen ze allemaal af."