Varkens in Nood: zeker twee miljoen 'illegale varkens' in Nederland

Dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood zegt dat er miljoenen varkens meer in Nederland zijn dan de overheid weet. Volgens de organisatie worden er niet 25 miljoen, maar ruim 27 miljoen varkens in Nederland gehouden.

De organisatie komt tot dat cijfer doordat bekend is hoeveel biggen een gemiddeld varken elk jaar krijgt en hoeveel er dan weer van sterven. Ook heeft Varkens in Nood becijferd dat er een groot verschil is tussen de import- en exportcijfers van Nederland en Duitsland. Volgens Duitse cijfers werden in 2017 1,1 miljoen dieren meer geïmporteerd uit Nederland dan bij de Nederlandse autoriteiten bekend is.

Lucratief

Het is voor boeren lucratief om meer varkens te houden dan is toegestaan. Ze besparen zo op de aankoop van varkensrechten, de afvoer van mest en op belastingen. Tegelijkertijd verdienen de boeren aan 'illegale' varkens.

Dat het fout gaat, komt volgens de organisatie door het grote aantal systemen waarin varkens en varkensrechten worden bijgehouden. Die 'communiceren' niet met elkaar. Bovendien hebben varkens in Nederland geen individueel oormerk. Dat is bijvoorbeeld in België en bij runderen wel het geval.

'Onjuist beeld'

De belangenvereniging van varkenshouders, de POV, heeft zijn leden een paar dagen geleden in een brief al gewaarschuwd voor het onderzoek van Varkens in Nood. "Varkens in Nood zou op basis van verschillende databronnen hebben berekend dat er veel illegale biggen zijn. Door de cijfers te vermenigvuldigen en extrapoleren ontstaat dit onjuiste beeld. Appels en peren worden met elkaar vergeleken", schrijft de organisatie.

"Het idee wordt gewekt dat die illegale biggen de grens over worden gebracht. Het is onmogelijk om biggen de grens over te brengen zonder dat er papieren bij zitten en de NVWA controleert. Daarnaast worden alle diertransporten gemeld."

Fraude

De POV vroeg een paar dagen geleden al om het onderzoek, maar kreeg daarbij naar eigen zeggen nul op het rekest. "Als openheid en transparantie in 'onderzoeken' niet mogelijk zijn, dan mag je aannemen dat er het nodige op het onderzoek is aan te merken en dat Varkens in Nood negatieve bedoelingen heeft met het naar buiten brengen van de door hen verzamelde informatie."

Varkens in Nood wil dat in Nederland het Belgische systeem wordt ingevoerd, waarbij elk dier een eigen identificatienummer krijgt. De dierenrechtenorganisatie spreekt van fraude.