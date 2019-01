De tv-markt heeft een app-probleem en komt daar niet zomaar van af

Van Ballegoie en Kranenburg raden dan ook aan om (als je een oudere tv hebt) gebruik te maken van bijvoorbeeld een Chromecast of een Apple TV. Die eerste kost 40 euro, de tweede begint rond de 160 euro. Er is ook een gratis alternatief: de settopbox die KPN en Ziggo leveren bij het abonnement dat je afsluit, die bevat tegenwoordig ook de Netflix-app.

"Ik vind het advies van de Consumentenbond niet zo gek", zegt Van Ballegoie. "Als ik een tv ga kopen, kijk ik niet naar het app-aanbod." Want dat aanbod kan gewoon in de loop van de tijd veranderen.

Want een tv van een paar jaar oud waarvan de apps het niet goed doen, kan op zichzelf nog heel goed werken. "Vergelijk het met een auto van tien jaar oud waar een navigatiesysteem is ingebouwd. De navigatie is waarschijnlijk waardeloos, dat negeer je vermoedelijk, maar de auto werkt nog prima."

Een hype

Daarbij lijkt de hype die er de eerste jaren rond smart-tv's was, te zijn verdwenen. Het idee was toen dat je televisie een verlengstuk zou worden van je telefoon of pc. Er kwam een webbrowser in, Facebook en sociale media werden geïntegreerd. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het kijken van video.

"Ik heb het gevoel dat mensen teleurgesteld zijn geraakt in het fenomeen smart-tv's. Het blijven door-ontwikkelen van apps loont uiteindelijk alleen voor grote videodiensten. En dat is denk ik ook niet zo erg, als het aanbod beperkt is", zegt Kranenburg. De smart-tv-markt verandert langzaam in een streaming-tv-markt, zegt hij.