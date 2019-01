Neergeschoten meisje (15) fietste met klasgenoten naar school

Het meisje van 15 dat gisteren gewond raakte bij een beschieting in Helmond, was onderweg naar school. Ze fietste samen met zes andere leerlingen, die ongedeerd bleven.

Het groepje had net een schoolactiviteit buiten de deur gehad en was op de terugweg naar het schoolgebouw. In het centrum fietsten ze in de buurt van een auto toen die net op dat moment onder vuur werd genomen. "Ze zaten er middenin", vertelt directeur Rob Aarts van de school aan Omroep Brabant.

Het meisje werd geraakt in haar arm en moest naar het ziekenhuis. Ook een kind van 2 raakte gewond. Zij zat bij haar moeder op de fiets. Het kind ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Geschrokken

Het meisje van 15 is inmiddels thuis. Gisteravond is ze bezocht door de burgemeester. Het gaat met haar naar omstandigheden goed, maar ze is volgens de directeur van het Dr.-Knippenbergcollege uiteraard erg geschrokken.

Ook op school zit de schrik er goed in, zegt Aarts. "Het eerste wat we hebben gedaan is informeren: wat is hier gebeurd, hoe kan dit? Dan kijk je: wie moet dit weten? Welke leerlingen zijn betrokken? Wat moet je aan de ouders communiceren?"

Voor de betrokken leerlingen wordt nazorg geregeld. Ook is in de klas gepraat over wat er is gebeurd.

Verdachte nog spoorloos

Het incident was gisteren rond 15.30 uur. De auto waarop geschoten werd, is na de schietpartij achtergelaten op straat. De inzittenden zijn gevlucht. Ook de dader ging ervandoor. Er werd wel een man aangehouden in verband met de schietpartij, maar hij is enige tijd later weer vrijgelaten. Hij had volgens de politie niets met de schietpartij te maken.