Nederlandse kunstdetective vindt gestolen Spaanse stenen terug

Het is een verhaal dat niet zou misstaan in een spannend boek: de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft twee eeuwenoude en historisch bijzonder waardevolle uit Spanje gestolen stenen teruggevonden in een tuin in Groot-Brittannië. Daaraan ging een zoektocht van negen jaar vooraf.

Het begon allemaal met een Britse tipgever, in 2010. "Hij zei dat op de Engelse markt twee grote reliëfs werden aangeboden. Ze werden verkocht als tuinornamenten", vertelt Brand. "Maar hij had het idee dat er iets niet klopte en zei dat ik zo snel mogelijk naar Engeland moest komen."

Dat deed Brand, maar toen hij zich bij de tipgever meldde, was de man net overleden. "Zijn vrouw wist wel iets van de stenen", vertelt Brand, "maar niet meer dan dat er veel contact was geweest met ene Tony. En ze had een beschrijving van hem."

Brand schakelde een bevriende informant in en gaf hem de beschrijving van Tony. Jaren gingen voorbij. "Maar toen vond ik hem. Alleen bleek hij dement. Hij wist nog wel dat de stenen waren aangeboden en vermoedde dat ze gotisch waren. Na weer een jaar kon hij ons ook foto's geven. En bleek er iets heel anders aan de hand."

Platgebrand

De twee stenen, met afbeeldingen van evangelisten, bleken Visigotisch en te dateren uit de zevende eeuw na Christus. "Van de Visigoten is nog maar heel weinig bewaard gebleven", zegt Brand. "Ze hebben Rome platgebrand en zijn daarna in Frankrijk en Spanje terechtgekomen, waar ze een koninkrijk hebben gesticht."

Ze bouwden onder meer een kerkje in de buurt van Burgos, in het noorden van Spanje: Santa Maria de Lara. Na nieuw speurwerk bleken de twee stenen afkomstig uit die kerk. "In 2004 dachten Spaanse dieven makkelijk rijk te worden". vertelt Brand. "Met een hijskraan hebben ze de stenen verwijderd. Ze dachten een onbetaalbare schat in handen te hebben. Maar de grap is: ook al zijn de stenen miljoenen euro's waard, je kunt ze niet verkopen omdat het gaat om beschermd erfgoed. Om er toch nog wat aan te verdienen zijn ze uiteindelijk op de markt gebracht als tuinornamenten."