Honderd schapen gestolen uit Gronings weiland

Landbouworganisatie LTO noemt de diefstal verontrustend. "Het aparte is dat in dit gebied in de provincie Groningen met enige regelmaat schapen gestolen worden", zegt Berdien van Everdingen van LTO. "En dan gaat het ook om partijen van een flink aantal schapen."

Ook de brancheorganisatie denkt dat bewust drachtige schapen zijn meegenomen. "Je zou bijna denken dat de persoon die ze gestolen heeft ergens anders gewoon verder gaat met een eigen schapenboerderij. We hebben niet de indruk dat als je hoog drachtige ooien steelt, je dat voor de slacht doet. Dan zijn er nog wel andere schapen in Groningen die daar meer voor in aanmerking komen."

Om de diefstallen in de regio op te lossen, hebben gedupeerde schapenhouders samen met LTO een beloning uitgeloofd. Er wordt 7000 euro beloofd voor de gouden tip die leidt tot een aanhouding.

Brabant en Utrecht

Diefstal van schapen gebeurt vaker. In 2015 werden drie mannen veroordeeld tot celstraffen omdat ze honderden schapen hadden gestolen uit weilanden in de Bommelerwaard en bij dorpen in Brabant en Utrecht.

De drie waren zelf ook veehouder. De schapen werden teruggevonden in hun eigen weilanden.